Легендарный ухорез ФСБ

Публикуемые видео террористов с убийствами гражданских в "Крокусе" напоминают о нелепости ситуации с отсутствием смертной казни в стране за терроризм.
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