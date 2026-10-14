Проект храмового комплекса на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне включает не только культовое сооружение, но и пешеходную улицу, площади, велодорожку и озеленение, однако разрешение на строительство не выдано из-за судебного спора об изъятии земельных участков.
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