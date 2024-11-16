Зачем в Сочи приехали парламентарии и политики из ведущих стран Европы

Такого не было даже в лучшие времена отношений современной России и Европы — около полусотни представителей политических партий, движений и глав государств ведущих стран Евросоюза приехали в Сочи, чтобы 15-16 ноября провести обсуждения и переговоры с коллегами из БРИКС в рамках председательства России в объединении.