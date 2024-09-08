Светлов о «Локомотиве» и «Тракторе»: «На предсезонке они выигрывали в объеме движения, та же картина и сейчас. Ярославль идет уверенно, Челябинск смотрится»

Ярославцы начали Фонбет Чемпионат КХЛ с двух побед в гостях – над «Металлургом» и «Ладой». «В контрольных матчах уже отмечал «Локомотив» и «Трактор», в объеме движения они выигрывали у большинства конкурентов.