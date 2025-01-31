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  • Владимир Дудкин
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KI: USAID потребовало от украинских организаций остановить все проекты

KI: USAID потребовало от украинских организаций остановить все проекты

Украинские организации, осуществлявшие деятельность за счет грантов США, получили письма от Агентства Штатов по международному развитию (USAID) с требованием немедленно остановить все проекты и не брать на себя новые расходы.

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