АК

Александр Киевская Русь

О каком мире можно говорить с западенцами из западной Украины! Это же самые настоящие нелюди, фашисты по определению. Они насильно навязывают всему русскоязычному населению Украины свой тупиковый псевдоукраинский язык, созданный Австровенгрией в 18 веке для разделения русского народа Украины. Украина всегда была русскоязычной. Я родился в 1944 году и прекрасно помню - вся Украина была русскоязычной. Даже в западной Украине говорили на русском языке. На укромове говорили только в селах, да еще был один телевизионный канал на мове, который смотрели исключительно в селах. Это был совершенно не творческий канал. На мове не создано ни одного читабельного произведения, говорящие на мове отличаются примитивностью психики и малым образованием. Это всегда выходцы из села.