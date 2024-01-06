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DE: политики в США начинают понимать, что Украину придется разделить

DE: политики в США начинают понимать, что Украину придется разделить

К политикам в Соединенных Штатах приходит осознание того, что условием урегулирования конфликта на Украине станет ее разделение, пишет британское издание Daily Express.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
О каком мире можно говорить с западенцами из западной Украины!  Это же самые настоящие нелюди,  фашисты по определению.  Они насильно навязывают всему русскоязычному населению Украины свой тупиковый псевдоукраинский язык,  созданный Австровенгрией в 18 веке для разделения  русского народа Украины. Украина всегда была русскоязычной.  Я родился в 1944 году и прекрасно помню - вся Украина была русскоязычной.  Даже в западной Украине говорили на русском языке. На укромове говорили только в селах, да еще был один телевизионный канал на  мове,  который смотрели исключительно в селах. Это был совершенно не творческий канал. На мове не создано ни одного читабельного произведения, говорящие на мове отличаются примитивностью психики и малым образованием. Это всегда выходцы из села.
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