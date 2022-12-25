Dooralei

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41-летняя звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева родила дочь

41-летняя звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева родила дочь

Актриса поделилась с подписчиками трогательным фото. Фото: из открытых источников Актриса Мария Берсенева, получившая широкую популярность после выхода на телеэкраны сериала «Маргоша», сообщила в социальных сетях, что стала мамой во второй раз.

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