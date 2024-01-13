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Колонки передают запахи. Представлена новая технология

Колонки передают запахи. Представлена новая технология

Японский стартап AromaJoin представил Aroma Speaker 60 на выставке CES 2024На выставке CES 2024 инновационный японский стартап AromaJoin представил новаторскую акустическую систему Aroma Speaker 60, способную не только воспроизводить звук, но и создавать уникальные обонятельные ощущения в окружающем пространстве.

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