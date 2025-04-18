Аналитики рассказали, сколько работодатель в РФ готов ждать решение соискателя

Речь о 2-3 днях Половина работодателей в РФ готова пытаться выйти с соискателем на связь в течение 2-3 дней, прежде чем потерять к нему интерес, сказали РИАМО в пресс-службе облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в систему сервисов hh.
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