Аналитики рассказали, сколько работодатель в РФ готов ждать решение соискателя

Речь о 2-3 днях Половина работодателей в РФ готова пытаться выйти с соискателем на связь в течение 2-3 дней, прежде чем потерять к нему интерес, сказали РИАМО в пресс-службе облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в систему сервисов hh.