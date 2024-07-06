Allen Exploration: русские пушки времен Крымской войны нашли на Багамах

Съемочная группа документалистов, готовившая материал о затонувшем в районе Багамских островов в 1656 году испанском галеоне «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс», нашла 24 пушки российской императорской армии, которые использовали во время Крымской войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии