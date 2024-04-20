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Песков: войска Украины сознательно делают российских журналистов своими целями

Песков: войска Украины сознательно делают российских журналистов своими целями

Вооруженные силы Украины сознательно делают российских журналистов своими целями. Об этом, как информирует РИА Новости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировавший гибель военного корреспондента Семена Еремина.

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