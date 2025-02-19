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Царьград

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ВТБ инвестирует 3,2 млрд рублей в новый дата-центр Key Point в Свердловской области

ВТБ инвестирует 3,2 млрд рублей в новый дата-центр Key Point в Свердловской области

ГК Key Point совместно с ВТБ запускает строительство центра обработки данных в Свердловской области. Проект мощностью 11,0 МВт и стоимостью 3,2 млрд рублей будет реализован в два этапа, полностью завершив строительство в мае 2026 года.

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