Проходящий через Иркутск Великий чайный хотят включить в список ЮНЕСКО

Международный круглый стол в Ухане, посвященный Великому Чайному пути, собрал представителей России, Монголии и Китая для обсуждения стратегии сохранения и популяризации этого уникального культурного наследия.
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