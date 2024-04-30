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Говори как король! Как поставить самому себе английское произношение

Говори как король! Как поставить самому себе английское произношение

Изучение иностранного языка — это комплексная работа над несколькими аспектами одновременно. Одним из важных элементов наряду с освоением грамматики и лексики является хорошее произношение, без которого вашу речь просто не будут понимать.

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