Говори как король! Как поставить самому себе английское произношение

Изучение иностранного языка — это комплексная работа над несколькими аспектами одновременно. Одним из важных элементов наряду с освоением грамматики и лексики является хорошее произношение, без которого вашу речь просто не будут понимать.
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