Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал под американские санкции

Также США ввели ограничения в отношении некоторых оборонных заводов Кургана.Соединенные Штаты продолжают пугать санкциями: 1 мая на сайте Министерства финансов Америки появилась информация, что против ряда оборонных предприятий, расположенных на территории Курганской области, ввели дополнительные ограничения.