Прокуратура направила в суд уголовное дело вандалов, разрисовавших вагоны трамваев в начале лета

Общий ущерб составил более 86 тысяч рублей Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении трех молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет, обвиняемых по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, совершенный группой лиц».