От решения власти старики стихли! Час назад узнали: пенсии в сентябре...

Кому деньги придут раньше и кто получит прибавку больше 10 000 рублей. В сентябре 2026 года общей индексации пенсий не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым