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Калужские новости

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Сайт электронной регистратуры в Калуге перестал работать

Сайт электронной регистратуры в Калуге перестал работать

На портале регистратура40.рф временно не доступна запись к врачу. В министерстве здравоохранения Калужской области сообщили, что специалисты уже разбираются в причинах неисправностиВ Калуге перестал работать портал для записи к врачу регистратура40.

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