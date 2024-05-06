Сайт электронной регистратуры в Калуге перестал работать

На портале регистратура40.рф временно не доступна запись к врачу. В министерстве здравоохранения Калужской области сообщили, что специалисты уже разбираются в причинах неисправностиВ Калуге перестал работать портал для записи к врачу регистратура40.
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