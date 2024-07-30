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Bloomberg: в США не исключили санкции против Венесуэлы после оценки выборов

Bloomberg: в США не исключили санкции против Венесуэлы после оценки выборов

Результаты голосования на президентских выборах в Венесуэле не совпадают с независимыми данными, которые изучили США, в связи с чем Вашингтон не отменит санкции против латиноамериканской страны и может ввести новые.

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