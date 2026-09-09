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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Слуцкий: «Каждый раз, когда я думаю, что судейство в РПЛ меня не удивит, это все-таки происходит. Мое мнение о нем не изменилось»

Российский тренер  Леонид Слуцкий оценил судейство в Альфа-Банк РПЛ . – Как вам судейство в РПЛ в этом сезоне? Недавно огромный резонанс вызвал пенальти в Воронеже в матче «Факел» – « Зенит ».

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