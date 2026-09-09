Леонид Слуцкий: «Каждый раз, когда я думаю, что судейство в РПЛ меня не удивит, это все-таки происходит. Мое мнение о нем не изменилось»

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил судейство в Альфа-Банк РПЛ . – Как вам судейство в РПЛ в этом сезоне? Недавно огромный резонанс вызвал пенальти в Воронеже в матче «Факел» – « Зенит ».