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Кубок мэра Москвы. «Спартак» сыграет с «Витязем», ЦСКА против «Динамо»

Кубок мэра Москвы «Витязь» – «Спартак» – 14:30 ЦСКА – «Динамо» – 19:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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