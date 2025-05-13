Родственники найденной мертвой на заборе пермячки смотрели записи с камер

Родные молодой пермячки, найденной мертвой на заборе, посмотрели видео с камер наблюдения.Во время просмотра видео с камер наблюдения родственники молодой девушки, тело которой обнаружили на штырях ограды бара, обнаружили странности.
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