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Родственники найденной мертвой на заборе пермячки смотрели записи с камер

Родственники найденной мертвой на заборе пермячки смотрели записи с камер

Родные молодой пермячки, найденной мертвой на заборе, посмотрели видео с камер наблюдения.Во время просмотра видео с камер наблюдения родственники молодой девушки, тело которой обнаружили на штырях ограды бара, обнаружили странности.

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Комментарии
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ак
александр крот
Помогли ей залесть на забор а те кто помог знал где камеры есть
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13 час.
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