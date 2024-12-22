В Омске раскрыли жестокое убийство, совершенное 48 лет назад. В 1976 году мужчина избил и задушил в Москве 62-летнюю труженицу тыла, а потом вынес из ее квартиры ценные вещи.
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В Омске раскрыли жестокое убийство, совершенное 48 лет назад. В 1976 году мужчина избил и задушил в Москве 62-летнюю труженицу тыла, а потом вынес из ее квартиры ценные вещи.