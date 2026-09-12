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Ученые выяснили, когда риск инсульта после выявления онкологии наиболее высок

Ученые выяснили, когда риск инсульта после выявления онкологии наиболее высок

У людей с инвазивными опухолями вероятность ишемического инсульта оказалась выше, чем у остальных. К такому выводу пришли израильские исследователи, проанализировав данные национальных регистров рака и инсульта.

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