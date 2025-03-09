СМИ: цыгане из Коркино распродают свои дворцы

За бесценок отдавать недвижимость они не готовы. Цены на дома достигают 16 млн рублей.Pr Scr t.me/su_skr74Коркинские цыгане в Челябинской области выставили на продажу особняки на специализированных сайтах.
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