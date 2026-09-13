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Царьград

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Дмитрий Батюшенков: Чаевые русских возросли на 18% в 2023 году

Дмитрий Батюшенков: Чаевые русских возросли на 18% в 2023 году

В 2023 году русские стали чаще оставлять чаевые, их количество увеличилось на 18%, рассказал Дмитрий Батюшенков, глава "Платформа ОФД".

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