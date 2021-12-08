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Германия согласилась отказаться от «Северного потока — 2» при определенных условиях — СМИ

Германия согласилась отказаться от «Северного потока — 2» при определенных условиях — СМИ

Представители Германии и Соединенных Штатов провели "основательные переговоры" по поводу проекта "Северный поток – 2", обсудив план, которому необходимо следовать в случае агрессивных действий со стороны Российской Федерации в отношении Украины.

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