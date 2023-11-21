Минобрнауки: обучение в вузах для выпускников колледжей могут сократить

В России могут сократить сроки обучения в университетах для тех, кто учился в колледжах. Такое положение могут включить в федеральный государственный образовательный стандарт, сообщили РИА «Новости» в Минобрнауки.
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