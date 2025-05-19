Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью журналистам Sport24 Андрею Бабичу и Борису Королеву рассказал, что договорился с нападающим ПАОКа Федором Чаловым, что тот в случае возвращения в Россию не перейдет в какой-либо другой клуб, кроме армейского.