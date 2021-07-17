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Экс-президент Грузии Саакашвили выразил надежду на построение Великой Украины до Кавказа

Экс-президент Грузии Саакашвили выразил надежду на построение Великой Украины до Кавказа

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что "Великая Украина" будет простираться до Кавказа, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина 24".

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