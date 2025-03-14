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У русских богатые трофеи. ВСУ в Курской области побросали западную технику

У русских богатые трофеи. ВСУ в Курской области побросали западную технику

25 февраля элитная российская группа по управлению беспилотниками под названием Центр перспективных беспилотных систем “Рубикон” развернула волну разрушительных атак по главной линии снабжения украинского гарнизона в Судже, центре удерживаемого ВСУ выступа в Курской области.

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