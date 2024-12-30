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Царьград

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Метель и гололёд мешают проехать по дорогам Армении

Метель и гололёд мешают проехать по дорогам Армении

Движение по некоторым дорогам Армении сильно затруднено из-за метели и гололёда.Сложная ситуация образовалась на дорогах Армении из-за погоды.

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