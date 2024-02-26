Две страны исключены из списка государств и территорий, требующих повышенного контроля

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила об исключении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Гибралтара из "серого" списка стран и территорий, требующих усиленного контроля.
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