The Hill: приход Харрис и Уолза к власти в США станет кошмаром для свободы слова

Возможная победа Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза на президентских выборах в США станет кошмаром для свободы слова, поскольку они продолжат курс действующей администрации Белого дома на цензуру в печати и социальных сетях.
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