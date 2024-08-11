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The Hill: приход Харрис и Уолза к власти в США станет кошмаром для свободы слова

The Hill: приход Харрис и Уолза к власти в США станет кошмаром для свободы слова

Возможная победа Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза на президентских выборах в США станет кошмаром для свободы слова, поскольку они продолжат курс действующей администрации Белого дома на цензуру в печати и социальных сетях.

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