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Кондратюк, Мозалев и Семененко провели тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы провели очередную тренировку на Олимпийских играх в Пекине.  Андрей Мозалев: начал с бабочки «бабочки» на тройном акселе, далее исполнил каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной тулуп (степ-аут), четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов.

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