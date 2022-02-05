Кондратюк, Мозалев и Семененко провели тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы провели очередную тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Андрей Мозалев: начал с бабочки «бабочки» на тройном акселе, далее исполнил каскад тройной аксель – двойной тулуп, четверной тулуп (степ-аут), четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов.
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