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В ивановском зоопарке родились лесные котята — два мальчика

В ивановском зоопарке родились лесные котята — два мальчика

В ивановском зоопарке пополнение: у пары европейских лесных котов впервые родились двое малышей. Котятам уже почти месяц, но сотрудники долго держали их появление в тайне, чтобы не беспокоить молодых родителей.

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