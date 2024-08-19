В мэрии рассказали о ходе капитального ремонта в школе № 43

Летние каникулы завершаются, при этом ремонт четырех петрозаводских школ продолжаются. Как рассказали чиновники на городской планерке в мэрии, родители детей, обучающихся в школе № 43 интересуются, откроется ли школа 2 сентября.
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