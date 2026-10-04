Количество рейсов по Севморпути выросло в четыре раза за четыре года

По Северному морскому пути в сентябре прошли 133 судна. Число рейсов оказалось в четыре раза выше, чем за тот же месяц 2022 года, сообщила Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Lloyd’s List Intelligence.
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