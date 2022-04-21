Скоро Пасха. Показываю как я крашу ЯЙЦА на праздник. Необычный и красивый способ

Ингредиенты: яйца 100 гр. чая каркаде растительное масло 2 л. воды Приготовление: Воду налейте в кастрюльку, всыпьте чай и опустите сырые яйца.
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