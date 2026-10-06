Израиль продлил визы молдаванам до 18 октября 2026 года

Израиль продлил до 18 октября 2026 года действие рабочих и въездных виз для граждан Молдовы, в том числе для тех, кто ещё не въехал в страну.
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