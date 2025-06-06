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Почти 40% россиян склонны к спонтанным поездкам

Почти 40% россиян склонны к спонтанным поездкам

Директор по развитию партнёрской сети в сервисе путешествий Туту.ру Эмиль Зиядинов рассказал RT, что почти 40% россиян готовы прямо завтра отправиться в Санкт-Петербург, если представится такая возможность.

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