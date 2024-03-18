На Украине появится военный омбудсмен, чтоб активисты прекратили разгонять скандалы в СМИ

На Украине планируют ввести должность военного омбудсмена. И это несмотря на то, что в Офисе уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубенца уже создансоответствующий департамент и имеется должность отдельного представителя по защите прав человека в секторе безопасности и обороны.
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