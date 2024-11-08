Семь улиц в Рязани остались без холодной воды 8 ноября

Во время отключения воды сотрудники «Водоканала» будут чинить водопровод. До 15:30 ресурса не будет на следующих улицах: 1-я Механизаторов в домах №№ 24-38, 25-27, 25а, 2-я Механизаторов в домах №№ 6-40, 21-53, Луговая (п.