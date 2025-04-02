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В Госдуме предложили ввести новый запрет в отношении мигрантов

В Госдуме предложили ввести новый запрет в отношении мигрантов

Депутаты Госдумы предложили дать трудовым мигрантам возможность работать только по целевым патентам. Авторами идеи оказались члены фракции ЛДПР, по мнению которых, возможное нововведение позволит избежать нехватки рабочих рук во многих сферах профессиональной деятельности.

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