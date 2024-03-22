«Для 4 млн мусульман четырех мечетей недостаточно»: муфтий Москвы об исламофобии

Могло ли избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО спровоцировать рост исламофобии в России и как на отношение россиян к исламу влияет приток мигрантов — в интервью «Газете.
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