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Опубликованы маршруты общественного транспорта до грибных мест Подмосковья

Опубликованы маршруты общественного транспорта до грибных мест Подмосковья

Данными поделился региональный Минтранс.К началу грибного сезона в Подмосковье региональный Минтранс опубликовал список маршрутов общественного транспорта, которыми можно добраться до мест сбора грибов, ориентирами названы станции на железной дороге.

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