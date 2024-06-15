Опубликованы маршруты общественного транспорта до грибных мест Подмосковья

Данными поделился региональный Минтранс.К началу грибного сезона в Подмосковье региональный Минтранс опубликовал список маршрутов общественного транспорта, которыми можно добраться до мест сбора грибов, ориентирами названы станции на железной дороге.
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