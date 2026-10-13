Коллектив МБУК «Центр культуры и искусства» поздравляет своего коллегу Тимохина Сергея Николаевича с днём рождения! Уважаемый Сергей Николаевич! В этот замечательный день мы желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа.