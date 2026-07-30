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Газета.ру

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Novinite: кабмин Болгарии признал компании "Лукойла" объектами нацбезопасности

Novinite: кабмин Болгарии признал компании "Лукойла" объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии объявило две компании группы "Лукойл" объектами, связанными с нацбезопасностью, чтобы сохранить госконтроль над ключевыми топливными операциями и предотвратить возможные сбои на энергетическом рынке.

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