Novinite: кабмин Болгарии признал компании "Лукойла" объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии объявило две компании группы "Лукойл" объектами, связанными с нацбезопасностью, чтобы сохранить госконтроль над ключевыми топливными операциями и предотвратить возможные сбои на энергетическом рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии