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Толпа в хиджабах и никабах напугала жителей Магнитогорска

Толпа в хиджабах и никабах напугала жителей Магнитогорска

"Откуда столько мигранток в парке?", "Что они там делают?" — спрашивают местные жители. Ответы есть.

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Комментарии
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Александр Дубков
всех фантомасов в кишлаки
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6 час.
ВО
Виктор Окунев
А работать они и не собирались.
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6 час.
Т
Тамара
Выходить к посольствам?! Кого вы &quot;лечите&quot;?  А правительство, между тем,  продолжает завозить всё новых и новых мигрантов.
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1 час.

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