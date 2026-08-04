Наш уютный дом
ГлавнаяИнтерьерКулинарияДомоводствоДача огородРемонтИстории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш уютный дом

23 388 подписчиков

Кулинария>Нежнейшее суфле!

Нежнейшее суфле Нежное суфле без сахара и муки Рецепт - 2 яблока  (у меня были сладкие и десерт на мой взгляд,  получился сильно сладким,  можно взять и покислее) - 2 яйца - 100 г мягкого творога  Все взбить в блендере,  вылить в форму и  выпекать 30-40 минут до готовности  Получается нежное суфле!  Сладко, вкусно, нежно, легко .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии