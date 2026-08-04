Кулинария>Нежнейшее суфле!

Нежнейшее суфле Нежное суфле без сахара и муки Рецепт - 2 яблока (у меня были сладкие и десерт на мой взгляд, получился сильно сладким, можно взять и покислее) - 2 яйца - 100 г мягкого творога Все взбить в блендере, вылить в форму и выпекать 30-40 минут до готовности Получается нежное суфле! Сладко, вкусно, нежно, легко .